Motorrijder (34) sterft na klap tegen vrachtwagen in Berendrecht HA Patrick Lefelon

12 maart 2018

21u53

Bron: Eigen berichtgeving 20 Een 34-jarige motorrijder uit Kapellen is deze namiddag verongelukt op het kruispunt van de Noorderlaan met de Kruisweg in Berendrecht. De man botste achteraan op een vrachtwagen.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij later op de avond overleed aan zijn verwondingen. De motard zou deze maand 35 jaar worden. Hij was zelf werkzaam bij de ambulancepost SIWHA in het havengebied.