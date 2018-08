Motorrijder (29) maakt dodelijke val in Waregem kg

13 augustus 2018

12u26

Bron: Belga 0 In Waregem is zondagnacht een 29-jarige motorrijder om het leven gekomen bij een ongeval. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Hij slipte en kwam ten val.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zondag op maandag in Waregem. Bewoners van de Bessemstraat hoorden rond 1 uur plots een luide klap. Toen ze gingen kijken wat er gebeurd was, vonden ze de 29-jarige H. D. in de gracht, geklemd onder zijn motor. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar er kon helaas geen hulp meer baten.

Volgens het parket is de motorrijder uitgegleden op het erg gladde wegdek en is hij zo in de gracht terecht gekomen.

Motorrijder in levensgevaar in Namen

In La Plante (Namen) is een motorrijder gisterenavond zwaargewond geraakt na een aanrijding met een wagen. De man verkeert in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde rond 22 uur. Volgens een getuige zou de motorrijder het voertuig ingehaald hebben waar dat eigenlijk niet toegelaten is. De man voegde "waarschijnlijk" opnieuw te vroeg in en zou daarbij de wagen geraakt hebben.