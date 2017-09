Motorrijder (22) kritiek na botsing tegen geparkeerde auto in Sint-Pieters-Leeuw

In de Gaasbeekstraat in Sint-Pieters-Leeuw is de voorbije nacht een motorrijder zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de politie.