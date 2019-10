Motorfietsen verbieden in Brussel? “Waanzinnig idee” en “pure provocatie” TT

23 oktober 2019

14u34

Bron: La Dernière Heure, eigen berichtgeving 160 De Brusselse regering wil laten onderzoeken of motorfietsen in het gewest verboden moeten worden. De overheidsdienst Leefmilieu Brussel zal volgend jaar bestuderen hoeveel broeikasgassen en fijn stof gemotoriseerde tweewielers uitstoten. In de lage emissiezone van het gewest komen er daarna mogelijk toegangsbeperkingen. Auto- en motorfederatie Febiac noemt het idee “pure provocatie”. “Motorrijders zijn net een belangrijke sleutel om de files op te lossen.”

Een Franse studie bracht vorige week aan het licht dat motorfietsen tot elf keer meer koolmonoxide en zes keer meer stikstofoxide uitstoten dan personenwagens. Dat komt doordat nieuwe motorfietsen ‘slechts’ aan de Euro 4-norm hoeven te voldoen en auto’s aan de Euro 6-norm.

De studie heeft ook Brussel aan het denken gezet: de regering zal laten onderzoeken of er in het gewest maatregelen nodig zijn om scooters en motorfietsen, of althans bepaalde categorieën ervan, in de toekomst te verbieden. In Amsterdam ging bijvoorbeeld begin vorig jaar ook een verbod in voor oudere brom- en snorfietsen. Eerste analyses tonen volgens de krant La Dernière Heure aan dat motorfietsen in Brussel zes procent uitmaken van de volledige CO2-uitstoot, 0,2 procent van de stikstofuitstoot en 0,4 procent van de fijn stof-uitstoot.

“Frans onderzoek rammelt”

De automobiel- en tweewielerfederatie Febiac zegt in een persbericht het hoegenaamd niet eens te zijn met een mogelijk verbod. Het Franse onderzoek “rammelt”, zegt Febiac. “Motorfietsen in het verkeer - oude en nieuwe - worden er vergeleken met een norm die uitsluitend van toepassing is op nieuwe auto’s. Een dergelijke vergelijking houdt absoluut geen steek. Ook het Europese Milieu-Agentschap oordeelde al dat de gebruikte onderzoeksmethode niet pertinent is.”

“Dit soort redeneringen moet stoppen”, zegt Philippe Dehennin, voorzitter van Febiac. “Ze zijn simplistisch omdat ze een minderheid van de weggebruikers viseren en ze zijn cynisch omdat werd aangetoond dat de dagelijkse files met 40 procent zouden verminderen als slechts 10 procent van de automobilisten voor een motorfiets zou kiezen. We nodigen het Gewest uit om zich eerder anders open te stellen voor mobiliteit dan om een verbod aan te kondigen.”

Febiac wijst er ook op dat de Euro 5-norm voor motorfietsen vanaf 2020 verplicht is en dat de sector een kalender met opeenvolgende normen en voorwaarden moet volgen. “De Europese wetgever heeft er zelf voor gekozen om eerst de grote aantallen (personen- en bestelauto’s) en de grotere voertuigen (trucks en bussen) te reguleren, en pas daarna de kleinere bronnen (brom- en motorfietsen).” De organisatie wijst tot slot nog op het grote verschil tussen oudere tweetaktscooters en modernere viertaktbromfietsen.

"Wereldvreemd”

Ook Vlaams Belang is niet gediend met het Brusselse idee en spreekt over een “wereldvreemd verbod”, als het er zou komen. “Motoren zijn net een oplossing voor de groeiende mobiliteitsproblemen in dit land. Indien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dit waanzinnige idee effectief zou doordrukken, eist het Vlaams Belang dat de pendeldotatie waar het Gewest nu recht op heeft per direct zou worden stopgezet.”

De partij wil het gebruik van de motorfiets in plaats van de wagen naar eigen zeggen net stimuleren en diende daarom onlangs een wetsvoorstel in om gemotoriseerde tweewielers gebruik te laten maken van busbanen en bijzondere overrijdbare beddingen.

Dat mag nu enkel als het silhouet van een motorfiets of bromfiets op het betreffende verkeersbord is aangebracht, maar in de praktijk is dat nergens, ook in Vlaanderen niet. De vorige Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), heeft zich daar altijd tegen verzet.

Vlaams Belang wil de redenering in de wet omdraaien en tweewielers overal toelaten, tenzij er een verbod is. “Het openbaar vervoer hoeft daarvan geen hinder te ondervinden, omdat motoren nu eenmaal bijzonder wendbaar zijn en het verkeer op de busbanen niet blokkeren”, zegt de partij.