Motor vat vuur: woning brandt volledig uit in Wetteren Jürgen Eeckhout; Didier Verbaere

16u18

Bron: eigen berichtgeving 103 Didier Verbaere . Deze namiddag is in de Moerstraat in Wetteren een rijhuis volledig uitgebrand. De bewoner, Kurt Cavé, liep brandwonden aan zijn hand op en moest voor verzorging naar het UZ in Gent.

Kurt had net een ritje gemaakt met zijn brommer en kwam rond 15.45 uur thuis. "Hij had zijn brommer in de garage gevuld met brandstof, maar vermoedelijk viel een geut op de hete motor. Wat volgde was een enorme steekvlam", klinkt het bij de lokale politie Wetteren-Laarne-Wichelen. In een mum van tijd stond de hele woning in lichterlaaie en sloegen de vlammen zowel langs de straatkant als aan de achterkant door de ramen naar buiten.

Didier Verbaere .

De brandweer deed een oproep aan iedereen van het korps om ter plaatse te gaan. Door Fire for Life ontbrak immers een groot deel van het korps. Vrijwilligers die niet eens van wacht stonden, kwamen hun collega's mee helpen blussen. Uiteindelijk kwam een immense brandweermacht ter plaatse. Na ruim een uur was de brand eindelijk geblust. Het slachtoffer geraakte op tijd buiten, maar liep brandwonden op aan zijn hand. De brandweer kon verhinderen dat de vlammen oversloegen op de aanpalende woningen, maar het huis zelf is helemaal verloren. Enkel de muren blijven nog over, de inboedel is volledig in vlammen opgegaan. Ook twee wagens die voor het huis stonden liepen schade op. De brandweer kon gelukkig de honden van de bewoner in veiligheid brengen.

De brandweer verklaarde het huis logischerwijs onbewoonbaar. De bewoner zal opgevangen worden in een opvangcentrum in Gent of Aalst, want er is momenteel geen enkele noodwoning voor een alleenstaande man beschikbaar in Wetteren. De Moerstraat is momenteel nog steeds afgesloten voor alle verkeer.

Burgemeester Alain Pardaen kwam ter plaatse om opvang te zoeken voor het slachtoffer.

Jürgen Eeckhout .

Jürgen Eeckhout .