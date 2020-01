Motivering hof en jury: “Twijfel voor uitvoerende arts, geen enkele fout voor psychiater” IB

31 januari 2020

04u52

Voor uitvoerende arts Joris Van Hove laat "het gevoerde onderzoek niet toe met de in de wet vereiste zekerheid vast te stellen of er op de door de wet vereiste voorwaarden en procedures inbreuken werden begaan", en psychiater Godelieve Thienpont "kan geen enkele fout of verkeerde handelingen verweten worden". Dat hebben het hof en de jury gesteld in de motivering van de vrijspraak van de beschuldigden.

Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd. Voor de huisarts van Tine Nys vorderde de aanklager de vrijspraak, maar de uitvoerende arts en de psychiater moesten volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partij wel schuldig verklaard worden aan vergiftiging. De verdediging van de drie artsen had de vrijspraak gevraagd. De uitvoerende arts werd vrijgesproken wegens twijfel.

"Bij de toetsing van de voorwaarden en procedures zoals bepaald in de euthanasiewet besluit het hof dat er redelijke twijfel bestaat in hoofde van Joris Van Hove. Het gevoerde onderzoek laat niet toe met de in de wet vereiste zekerheid vast te stellen of er op de door de wet vereiste voorwaarden en procedures inbreuken werden begaan. Twijfel speelt in het strafrecht in het voordeel van de beschuldigde", stelt het arrest over de schuldvraag.

Huisarts

Ook Frank D.G., de huisarts van Tine Nys, werd vrijgesproken. "Uit het onderzoek is gebleken dat hij meende dat er op voorhand een aanvraag bij de euthanasiecommissie moest gebeuren en dat deze commissie de goedkeuring diende te geven om de euthanasie geldig uit te voeren. (..) Hij wilde in ieder geval zijn patiënte eerst nog eens spreken om haar te overtuigen geen euthanasie te plegen of minstens daarmee te wachten. Bovendien is niet aangetoond dat hij wist dat de euthanasie op 27 april 2010 effectief uitgevoerd ging worden", zei assisenvoorzitter Martin Minnaert.

Psychiater

De psychiater valt niets te verwijten, zo blijkt uit het arrest. "Het hof stelt vast dat de voorwaarden zoals opgesomd in deze zaak vervuld werden in de wet van 28 mei 2002 (de euthanasiewet, red.) en dat Godelieve Thienpont geen enkele fout of verkeerde handelingen kan verweten worden. Er kan uit geen enkele andere handelingen met zekerheid worden besloten dat zij haar door de wet vereiste onafhankelijkheid zou hebben verloren."

Als er geen cassatieberoep komt, zijn de drie artsen definitief vrijgesproken voor de dood van Tine Nys. "De beschuldigde die door een hof van assisen is vrijgesproken kan niet meer worden vervolgd wegens dezelfde feiten, ongeacht de juridische omschrijving daarvan", stelt de wet.