Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste: “Veiligheidsraad beter nog een week opgeschoven” IB

24 september 2020

04u05

Bron: Belga 0 De epidemiebarometer is nog niet klaar en daarom was de Nationale Veiligheidsraad beter nog een week opgeschoven. Dat zei Maarten Vansteenkiste, motivatiepsycholoog en adviseur van Celeval, in het laatavondjournaal van VRT.

De psycholoog maakt zich zorgen om de verwarring die kan ontstaan door de versoepelingen in combinatie met de stijgende coronacijfers. De versoepelingen zullen in ieder geval wel zuurstof geven aan de motivatie van mensen, klinkt het. Dat komt onder meer omdat er enkele regels "die niet logisch waren, zoals een mondmaskerplicht bij een boswandeling" er nu uitgefilterd zijn.

Toch zijn er ook enkele kansen gemist, aldus de psycholoog. De epidemiebarometer die moet aangeven hoe de epidemie evolueert ligt volgens Vansteenkiste al sinds 1 mei klaar. Er zouden nog enkele dagen nodig zijn om die te verfijnen, zei ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block woensdag na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Parameters verduidelijken

Vooral de parameters die zullen bepalen wanneer er wordt geschakeld zijn nog niet helemaal helder. “Het heeft geen zin om bijvoorbeeld in heel Vlaanderen de code oranje in te voeren als de broeihaard zich alleen in Limburg bevindt. Dat is niet motiverend voor mensen in West-Vlaanderen", zegt Vansteenkiste daarover.

Die barometer is volgens de psycholoog nodig om mensen te laten meedenken en beslissen hoe de crisis verder aangepakt moet worden. Om die reden had de Nationale Veiligheidsraad beter een week later plaatsgevonden, klinkt het.