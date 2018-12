Motie van wantrouwen: socialisten en groenen geven Michel nog 48 uur

18 december 2018

19u44

Bron: Belga

Sp.a en PS dienen een motie van wantrouwen in tegen de regering. Ze geven de premier Michel nog 48 uur de tijd om met concrete voorstellen of daden te komen. De motie is mee ondertekend door de groenen.