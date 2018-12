Motie van vertrouwen of constructieve motie van wantrouwen: wat is het en hoe werkt het nu juist? Sven Spoormaekers

17 december 2018

08u52 0 Sp.a dreigt er vandaag opnieuw mee een motie van wantrouwen in te dienen als premier Michel niet zelf het vertrouwen van de Kamer vraagt voor zijn minderheidsregering. Maar heeft zo’n motie kans op slagen en hoe zit het nu écht in elkaar - juridisch dan? Welke mogelijkheden heeft Michel om de hete adem van de oppositie uit zijn nek te houden en wat kan de oppositie doen om de hakbijl toch op Michels nek te laten vallen? Professor Constitutioneel Recht Stefan Sottiaux (KU Leuven) legt uit.

"Eerst dit: voor de grondwetswijziging van 1993 moest een minderheidskabinet ontslag nemen als het geen vertrouwen kreeg van het parlement. Dat is niet langer het geval. Met andere woorden: Michel moét het vertrouwen niet vragen aan het parlement, hij moét geen beleidsverklaring afleggen. Zijn minderheidsregering is juridisch gezien legitiem", zegt Sottiaux.

Een nieuwe regering vraagt normaal gezien na haar aantreden het vertrouwen aan de Kamer: de vertrouwensmotie. Enkel de regering zelf kan die indienen.



Toch heeft het parlement - lees: de oppositie - na de vertrouwensstemming nog altijd de macht om de regering te controleren. Dan moet een fractie een zogenaamde motie van wantrouwen tegen de premier indienen. Vervolgens is er een afkoelingsperiode van 48 uur voor er over de motie gestemd kan worden. "Wordt die goedgekeurd, dan zijn er twee opties", zegt Sottiaux. "Ofwel is het een constructieve motie van wantrouwen, waarbij verschillende partijen een nieuwe meerderheid hebben gevormd en een nieuwe premier voorstellen. In het geval dat het parlement die motie aanneemt, rest er Michel niets anders dan naar de koning gaan om het ontslag van zijn regering aan te bieden. Is het een gewone motie van wantrouwen - zonder alternatief - hoeft Michel juridisch gesproken geen ontslag te nemen, maar kan hij wel vervroegde verkiezingen afkondigen. Dan is het aan de kiezer om de kaarten opnieuw te schudden."

Nog van belang is hoé er gestemd wordt bij de eventuele moties van wantrouwen. Sottiaux: "Een motie wordt enkel bij een volstrekte meerderheid aangenomen - 76 parlementsleden op 150." Als de volledige oppositie voor een motie van wantrouwen stemt, hebben ze 98 stemmen op 150. Maar stel dat de N-VA-fractie - 31 parlementsleden - zich onthoudt, kan de motie niet worden aangenomen. Met andere woorden: het is opnieuw de N-VA die de sleutel tot het aanblijven van Michel op zak heeft.