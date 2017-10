Motard zwaargewond nadat automobilist plots inhaalt in Kortemark Jelle Houwen

09u01 6 Jelle Houwen De motorrijder werd weggeslingerd en kwam in de graskant terecht. Een motorrijder is deze ochtend om 7 uur zwaargewond geraakt na een zwaar ongeval in de Koekelarestraat in Kortemark.

De motorrijder reed in de richting van Edewalle toen hij plots verrast werd door een automobilist die uit de tegenovergestelde richting kwam en een inhaalmanoeuvre uitvoerde. De automobilist had de motorrijder niet zien komen. Beiden probeerden elkaar nog te ontwijken, maar de motorrijder knalde op de achterzijde van de auto, die op zijn beurt tegen een paaltje in de berm botste. Door de knal werd de motorrijder weggeslingerd en kwam hij met zijn tweewieler in de graskant terecht. De MUG en ambulance snelden ter plaatse en dienden de man de eerste zorgen toe. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval moet het verkeer in de Koekelarestraat het ongeval beurtelings passeren. Dat blijft zo tot duidelijk is of een deskundige van het parket ter plaatse moet komen, of tot duidelijk is dat het levensgevaar bij de motard geweken is.