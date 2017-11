Motard zwaargewond na botsing op R4 in Evergem Jeffrey Dujardin

Een motorrijder is deze ochtend rond 8 uur zwaargewond geraakt na een botsing met een wagen op de R4 in Evergem ter hoogte van het kruispunt van de R4 en de Kerkbruggestraat. Het kruispunt is deels afgesloten waardoor er toch enige hinder is. De baan wordt momenteel vrijgemaakt van brokstukken. De exacte omstandigheden van het ongeval waren nog niet duidelijk deze ochtend.