Motard zwaargewond na botsing met vrachtwagen in Zeebrugge

Jan Van Maele

12u54

Bron: Eigen berichtgeving

4

Jan Van Maele -

Op de Baron De Maerelaan in Zeebrugge gebeurde even na 11:00 uur deze morgen een zwaar ongeval. Een motorrijder kwam er in botsing met een vrachtwagen die uit de richting van Brugge kwam en de industriezone wilde opdraaien. De klap was zeer hevig.