Motard verongelukt in Bree Marco Mariotti

07 april 2018

20u03

Bron: eigen berichtgeving 112

In Bree is deze avond een motorrijder verongelukt. De man, een vijftiger uit Meeuwen-Gruitrode kwam vanuit de Muizendijkstraat en reed richting het kruispunt met de Gruitroderkiezel. Daar liep het mis. Over de exacte omstandigheden bestaat nog geen duidelijkheid. Het verkeer wordt omgeleid. Brandweer Noord-Limburg en politie zijn ter plaatse.