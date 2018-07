Motard rijdt in op wagen op E19: één gewonde

Toon Verheijen

23 juli 2018

23u16

Bron: Eigen berichtgeving

Een motorrijder is deze avond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de E19 ter hoogte van Kleine Bareel in Brasschaat. De motard was achteraan ingereden op een auto.