Motard overleden na ongeval in Doornik bvb

03 augustus 2018

17u31

Bron: Belga 0 Een 22-jarige motard is vandaag overleden nadat hij gisteravond betrokken was bij een verkeersongeval in Froyennes, een deelgemeente van Doornik in de provincie Henegouwen. De hulpdiensten hadden de jongeman bewusteloos aangetroffen bij een elektriciteitspaal, nadat hij door twee wagens werd aangereden.

De man botste tegen een eerste voertuig toen hij een manoeuvre aan het uitvoeren was in een bocht. Daarop werd hij aangereden door een tweede wagen, die van de andere kant kwam, zo bevestigde het parket. Toen de hulpdiensten arriveerden, lag de jongeman buiten bewustzijn in de buurt van een elektriciteitspaal. Hij overleed aan zijn verwondingen, aldus het parket.