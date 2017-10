Motard halfverlamd achtergelaten bij vluchtmisdrijf Jeffrey Dujardin

20u41 0 Jeffrey Dujardin Nico en zijn vader Ronny "Ik kijk er naar uit om weer iets zelfstandig te kunnen doen, het zal tot na nieuwjaar duren voor ik er bovenop ben," zegt Nico Van Laerebeke (32) uit Mariakerke met lede ogen. De man werd op maandag 2 oktober het slachtoffer van een vluchtmisdrijf op de buitenring in Gent.

Nico reed die maandagochtend met zijn motor rond 9u05 op de R4 in Sint-Denijs-Westrem. Hij had net de afslag richting Flanders Expo genomen toen hij plots de pas werd afgesneden door een witte vrachtwagen waardoor hij zwaar ten val kwam.

Lees ook Pool moet Nederlands leren na vluchtmisdrijf omdat hij het niet kon uitleggen

Verlamd

Nico kroop door het oog van de naald, zegt zijn vader Ronny Van Laerebeke, een ervaren motard. "Hij heeft geluk gehad dat hij in het midden van de rijbaan gevallen is. Mocht hij tegen die betonnen afbakening gevlogen zijn, was het misschien een ander verhaal geweest."

De tol is zwaar: Nico viel op zijn rug en nek en werd zwaargewond weggebracht. Hij brak enkele nekwervels, ribben, vier ruggenwervels en een sleutelbeen. De man was ook een kleine week verlamd aan zijn rechterzijde. "Sinds de operatie van vorige dinsdag kan ik nu wel weer mijn rechterbeen bewegen, en tintelt mijn linkerbeen nog. Mijn rechterarm lukt nog niet."

Camerabeelden

Een achterligger bekommerde zich om Nico in die eerste momenten na het ongeval. "Naast de hulp, kon de achterligger de situatie waarin het gebeurd was beschrijven, met een omschrijving van het voertuig dat erna vluchtmisdrijf pleegde: een witte Iveco-vrachtwagen," vertelt Ronny.

Hierdoor kon de politie op camerabeelden te zien dat de lichte vrachtwagen nog verder reed op de autosnelweg E40 richting de verkeerswisselaar van Zwijnaarde. De bestuurder is nog altijd niet gevat.

"Ik begrijp niet hoe iemand 's nachts kan slapen na zoiets achter te laten." Nico Van Laerebeke

Van dag tot dag

Het feit dat de man niet stopte roept bij Nico en zijn familie onbegrip op. "Het verkeer is een gevaar geworden" zegt Nico. "De materiële schade is niks, maar de menselijke factor knaagt aan mij. Hoe iemand zo zijn verantwoordelijkheid kan ontlopen. Ik begrijp niet hoe iemand 's nachts kan slapen na zoiets achter te laten."

De revalidatie zal enige tijd duren, maar Nico en zijn familie bekijken het van dag tot dag. "Elke dag is er iets van vooruitgang of positiefs te melden. Vandaag kon Nico voor het eerst rechtstaan mits enige hulp. Stap voor stap komen we er wel."

Het Parket Oost-Vlaanderen is op zoek naar getuigen die meer inlichtingen kunnen verschaffen over het gevluchte voertuig. Tevens wordt gevraagd dat de bestuurder zich meldt bij de politie. Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.