Motard geflitst met 149 km per uur in bebouwde kom (!) in Nazareth DJG

07 augustus 2018

17u34

Bron: Eigen berichtgeving 0

Niet iedereen die geflitst wordt, is daarom van slechte wil. Maar sommigen maken het toch al te bont. Vorige vrijdag flitste de verkeersdienst van de politiezone Schelde-Leie in de Gravenstraat in Nazareth. Daar kwam toch één bestuurder verbazingwekkend rampzalig uit. In de straat mag je 30 kilometer per uur en het is eenrichtingsverkeer door werken. De bestuurder slaagde erin om met 69 kilometer per uur te rijden... tegen de rijrichting in.

Iets later op de dag werd er een motorrijder, de 'laagvlieger-van-de-dag' volgens de politie, in de Leenstraat in Gavere geflitst. Een straat in de bebouwde kom waar je 50 kilometer per uur mag. De motard reed driemaal zo hard: hij werd geflitst met maar liefst 149 kilometer per uur. Beide bestuurders zullen zich mogen verwachten aan een serieuze uitbrander bij de politierechtbank.