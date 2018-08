Motard en passagier komen om bij zwaar verkeersongeval JEW

19 augustus 2018

Een motard en zijn passagier zijn deze namiddag om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in de Hendekenstraat in het Oost-Vlaamse Boekhoute (Assenede). De motorfiets reed iets voor 15 uur vol in de flank van een Volvo op het kruispunt met de Basseveldestraat . De slachtoffers kwamen in de gracht terecht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de man en de vrouw kon geen hulp meer baten.

Door het ongeval was de Hendekenstraat in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Dat moest plaatselijk omrijden. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De rijbaan is nog steeds versperd.