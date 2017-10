Motard (33) in levensgevaar na botsing vol in flank van auto VTT

20u51 0 Marc De Roeck De motorrijder crashte tegen de auto en liep levensbedreigende verwondingen op.

Een 33-jarige motorrijder uit Boom is deze namiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Cleydaellaan in Hemiksem. "De bestuurder van een auto reed op de Cleydaellaan en wilde terugdraaien in de richting van de A12 door op de parking van Q8 te draaien", zegt Veronique Wegge van de politiezone Rupel. "Vermoedelijk had de bestuurder de motorrijder niet zien aankomen. De motard botste vol in de flank van de wagen." Het slachtoffer belandde eerst op de voorruit van de auto, daarna op het wegdek. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het UZA.

