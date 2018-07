Motard (31) in kritieke toestand na aanrijding voor rood licht in Tongeren

kg

04 juli 2018

07u55

Bron: Belga

0

Een 31-jarige motorijder is dinsdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg met de Rode Kruislaan in Tongeren aangereden werd door een auto.