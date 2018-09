Moslimverenigingen dienen klacht in tegen GAIA wegens racisme: "Deze poging tot intimidatie is er zwaar over" SVM

26 september 2018

17u04

Bron: Belga 0 Vijf moslimverenigingen hebben bij het Brusselse gerecht klacht ingediend tegen dierenrechtenvereniging GAIA. Die zou met haar campagne voor een wettelijk verbod op onverdoofd slachten een inbreuk gepleegd hebben op de antiracismewet. Inmiddels is GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch al verhoord door de Brusselse politie. Dat meldt GAIA zelf in een persbericht. Het Brusselse parket geeft voorlopig geen commentaar over het dossier.

De klacht gaat uit van vijf islamitische verenigingen, waaronder koepelorganisatie Diyanet. "Ze vinden dat we aangezet hebben tot haat en geweld en de antiracismewet geschonden hebben", meldt GAIA in haar persbericht. "Diyanet en co struikelen over de afbeelding van een schapengezicht met een bloedtraan die over de wang rolt."

Sinds 2017 is dat het visuele uithangbord van GAIA's campagne voor een wettelijk verbod op onverdoofd slachten. De dierenrechtenvereniging hield vorig jaar ook een nachtelijke wake aan het Huis van het Gewest, de zetel van de Brusselse regering."

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch reageert verbolgen. "Dit is een poging tot intimidatie en verdachtmaking die er zwaar over is. Hoeveel keer moet ik nog herhalen dat het GAIA uitsluitend te doen is om het dierenwelzijn? De bloedtraan die van de wang van het schapengezicht rolt, staat uiteraard symbool voor dat onmiskenbare, onnodige en vermijdbare dierenleed dat gepaard gaat met de praktijk van het onverdoofd slachten. Wij voeren vreedzaam campagne voor een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Gewest en maken daarvoor legitiem gebruik van ons recht op vrije meningsuiting."