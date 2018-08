Moslims vieren vandaag het Offerfeest kv

21 augustus 2018

05u59

Bron: Belga 0 Moslims van over de hele wereld vieren vandaag - traditioneel op de derde dag van de jaarlijkse bedevaart naar Mekka - het Offerfeest. In Vlaanderen worden drie tijdelijke slachtvloeren ingericht waar enkel verdoofd mag worden geslacht, in Brussel zijn er geen.

Vandaag viert de moslimwereld het Offerfeest. Op de derde dag van de jaarlijkse bedevaart naar Mekka laten moslimfamilies traditioneel een dier op rituele wijze slachten, om het daarna samen op te eten of te verdelen onder armen, buren en familieleden. Bij moslims in België en Nederland gaat het vaak om een schaap, een lam of een geit.

In Vlaanderen geldt sinds 2015 een verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Moslims die toch ritueel willen slachten, moeten daarvoor uitwijken naar een erkend slachthuis. Verdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren mag wel nog. Dat kan dit jaar op drie plaatsen in Vlaanderen: in Genk, Werchter en Wolvertem. In het Brussels gewest zijn er geen tijdelijke slachtvloeren voor het Offerfeest.

Vanaf 2019 geldt in Vlaanderen overigens een totaalverbod op onverdoofd slachten. Vanaf dan kunnen dieren enkel nog ritueel geslacht worden na een omkeerbare verdovingstechniek, zoals elektronarcose.

Het aantal dieren die voor het Offerfeest wordt geslacht zit al enkele jaren in dalende lijn, verwacht wordt dat die daling zich dit jaar verderzet. Het feest valt nog tijdens de zomervakantie, waardoor heel wat moslims de islamitische feestdag met familie in hun land van herkomst vieren. In landen als Marokko of Turkije bestaat overigens ook weinig of geen weerstand tegen onverdoofd slachten.

Vorig jaar werden in Vlaanderen 17.000 dieren geslacht, bijna een kwart minder dan het jaar daarvoor en zelfs de helft minder dan in 2014. Bij de overgrote meerderheid van die dieren gebeurde dat wel zonder verdoving. In de drie tijdelijke slachtvloeren werden vorig jaar maar een duizendtal dieren geslacht.