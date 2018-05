Moslims nodigen niet-moslims uit voor iftarmaaltijd tijdens ramadan SVM

04 mei 2018

Bron: Belga 0 Ook dit jaar lanceert de vzw Fedactio het nationale project Iftarmee. Met dit initiatief wil Fedactio niet-moslims bij een gastfamilie van moslims aan tafel brengen voor een iftarmaaltijd tijdens de maand ramadan. Die vindt plaats van 15 mei tot en met 14 juni.

Vorig jaar vond de eerste editie van Iftarmee plaats. "Dat was een groot succes", aldus woordvoerder Mevlut Akgungor. "Het aantal gastfamilies dat zich ook dit jaar weer aanmeldde, is exponentieel gestegen. Daarnaast zijn er een aantal families met vluchtelingen uit verschillende landen die graag hun dankbaarheid willen tonen door hun huis open te stellen." Ook een aantal bekende Vlamingen -onder wie zangeres Eva De Roovere- verlenen hun steun aan het initiatief.

"Seksueel contact wordt vermeden"

De maand ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. Het is een van de belangrijkste maanden voor de moslimgemeenschap: het is een moment voor reflectie, meditatie, toewijding aan God en zelfdiscipline.

"Het is algemeen bekend dat moslims die maand vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Minder bekend is dat ze zich ook onthouden van roken en seksueel contact en dat ze laster, boosheid of onrechtvaardigheid ten opzichte van zichzelf of anderen vermijden", legt Akgungor uit.

Wederzijds begrip

Het doel van Iftarmee is mensen bij elkaar te brengen, ongeacht hun geloof of overtuigingen. "Alleen door ontmoetingen met 'de ander' kan wederzijds begrip ontstaan. Zo is aangetoond dat mensen uit grootsteden positiever staan tegenover andere culturen omdat ze er dagelijks mee in contact komen."

Fedactio, de Federatie van Actieve Verenigingen, is een koepelorganisatie die in 2010 werd opgericht door Turkse Belgen. De initiatiefnemers wilden hiermee een constructieve bijdrage leveren aan de uitdagingen binnen de maatschappij.