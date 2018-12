Moslimprediker Jean-Louis Denis komt dit weekend vervroegd vrij IB

07 december 2018

03u14

Bron: Belga 0 Moslimprediker Jean-Louis Denis, bijgenaamd 'le soumis', komt morgenochtend vrij uit de gevangenis in Ittre. Hij zal er de pers kort te woord staan, zegt zijn advocaat Sebastien Courtoy. Denis zat een celstraf van vijf jaar uit.

De correctionele rechtbank in Brussel veroordeelde Denis tot tien jaar cel. Het hof van beroep halveerde die straf in november 2016. "Die vijf jaar heeft hij nu uitgezeten en zaterdag komt hij vrij", klinkt het bij zijn verdediging, die naast Courtoy bestaat uit Henri Laquay en Virginie Taelman.

Deradicalisering

Denis zat in de deradicaliseringsafdeling in Ittre, de vleugel voor geradicaliseerde gevangenen. Hij werd veroordeeld omdat hij in 2013 verschillende jongeren rekruteerde voor de gewapende strijd in Syrië. Het hof van beroep achtte het niet bewezen dat hij leider was van een terreurgroep, enkel lid.