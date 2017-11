Moslimprediker die lezing gaf in Genk riep op Facebook op geld te storten voor terreurverdachte TT

13u47

Bron: Facebook, Twitter 307 rv Ali Houri in de Facebookvideo waarin hij oproept geld te doneren. Een van de twee Nederlandse predikers die dit weekend in het Genkse stadhuis een lezing heeft gegeven over wat een goede moslim zijn inhoudt, heeft begin deze maand op Facebook een oproep geplaatst om geld te storten voor een terreurverdachte. Volgens Genks burgemeester Wim Dries werden de sprekers op voorhand echter grondig gescreend.

De sprekers Abid Tounssi en Ali Houri vertelden jonge moslims in het stadhuis dat ontucht, te korte jurkjes en een café binnenlopen zondig is, net als muziek beluisteren. De lezing en het feit dat die mocht plaatsvinden in het Genkse stadhuis, lokte veel verontwaardiging uit.

Volgens burgemeester van Genk, Wim Dries, werden de sprekers op voorhand doorgelicht en was er geen probleem. Toch blijkt dat Ali Houri enkele weken geleden op Facebook een oproep heeft gelanceerd om geld te storten aan een terreurverdachte: Tarik Ibn Ali ofwel Tarik Chadlioui.

Terreurcel

Chadlioui, een Marokkaanse Belg, werd dit jaar in Birmingham opgepakt op verdenking van het leiden van een terreurcel op Mallorca die leden voor IS rekruteerde. Bovendien zou hij ook achter de radicalisering zitten van een van de daders van de aanslagen in Parijs in november 2015 door in een Parijse moskee radicale preken te houden tegen de "ongelovigen". Chadlioui woonde lang in Antwerpen, maar trok in 2012 weg, al werd hij hier nog regelmatig gespot om lezingen te geven.

Ali Houri noemt Chadlioui in een Facebookvideo echter iemand die "alles, zijn tijd, zijn gezin, heeft opgeofferd om de gemeenschap te dienen". "En dat overal ter wereld." Daarom roept Houri zijn volgers op om geld te storten voor de terreurverdachte en zijn gezin. "Deze persoon is juist een soort persoon die ver van die radicale en slechte ideeën zit, die ze net bestreed met laagdrempeligheid en goedheid, die de middenweg van de islam volgt. Hij wordt nu beproefd."