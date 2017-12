Moslimmama reageert op relletje: "Waarom zou Sinterklaas het schoentje van ons zoontje vergeten?" FT

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV Dean is veertien maanden oud. Ook bij hem kwam de Sint afgelopen nacht langs. "Als er iets te krijgen valt, gooien ze al hun principes en geloofsregels overboord." Dat was de boodschap van Vlaams Belang Kapellen bij een foto van een moslima die met haar kinderen poseert bij Sinterklaas. Staatssecretaris Zuhal Demir reageert verbolgen, net als enkele moslimmoeders. Valerie Noor Debusschere uit Antwerpen bijvoorbeeld stuurde ons een mailtje.

Mama Valerie Noor Debusschere woont met haar man Mohammed in Antwerpen. Samen hebben ze een zoontje van 14 maanden, Dean. Het koppel werd geboren in ons land, groeide op in onze samenleving. Valerie Noor bekeerde zich vier jaar geleden tot de islam. Maar toch wordt thuis Sinterklaas gevierd.

"Ons zoontje wordt islamitisch opgevoed, maar toch kwamen Sinterklaas en Zwarte Piet bij hem langs. Wij zijn een jong gezin dat leeft volgens de richtlijnen van de islam, we wonen in Antwerpen en zijn eigenlijk enorm geschrokken bij het bericht en de reacties die volgden op de foto van een moslimmama die met haar kindjes de Sint bezocht in het shoppingcenter. Ook ons flinke zoontje Dean kreeg deze nacht bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet. Hij had gisteravond zijn schoentje gezet. 's Morgens werd hij dan ook wakker met heel wat cadeaus naast zijn schoen. Waarom zou Sinterklaas het schoentje van ons zoontje vergeten? Moet hij dan denken dat hij dit jaar niet flink is geweest? En alle andere kindjes wel?"

"Wij zijn enorm aangedaan om wat er zich nu in de media afspeelt. We vinden het dan ook heel triestig dat dit anno 2017 nog gebeurt. De Belgische burger wil dat wij, moslims, ons meer integreren. Wanneer dit gebeurt - door bijvoorbeeld Sinterklaas te vieren - verschijnen de lelijkste reacties. Niet te begrijpen! Wij blijven in elk geval elk jaar opnieuw ons schoentje zetten voor Sinterklaas. Want élk braaf kind verdient pakjes."

Groetjes,

Mohamed (21) en Valerie Noor (22), ouders van Dean (14 maanden)