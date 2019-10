Moslimfamilie ontdekt bij thuiskomst gekookte varkenskop HR

14 oktober 2019

18u05

Een moslimfamilie uit het Waalse Gembloux heeft op een muurtje voor hun huis een gekookte varkenskop aangetroffen. "Ik voel me vernederd", zegt bewoner Achour Lahcen (66). Hij diende bij de politie klacht in wegens aanzetten tot haat en discriminatie.

De wansmakelijke scène vond zaterdagavond plaats in het dorpje Sauvenière, bij Gembloux. Toen de moslimfamilie zaterdagavond thuiskwam, deden ze de akelige ontdekking. De varkenskop werd er neergelegd tussen 21 en 23 uur. “Dit is laag bij de grond. Ik voel me vernederd”, zegt Achour.



Het gezin woont al sinds 1979 in dezelfde straat. “Ik kan goed opschieten met al mijn buren. Er zijn nog nooit problemen geweest. Wie doet zoiets? Waarom? Ik was kwaad.” Hij belde de politie, die ter plaatse kwam. In een lokale Facebook-groep deed het gezin bovendien een oproep naar getuigen.

Zondag kwam de familie te weten dat de varkenskop wellicht afkomstig was van een feestje bij een van hun buren. Daar zou een varken aan het spit geroosterd zijn. “Blijkbaar hadden sommige gasten wat te veel gedronken”, vertelt Achour aan La Province. “Maar dat praat het niet goed. Dit is racisme.”

Excuses

De buren kwamen zich intussen wel excuseren, maar het is niet duidelijk wie de varkenskop er neerzette. De politie onderzoekt de zaak verder.

Moslims eten geen varkensvlees omwille van hun geloof. Het neerleggen van de varkenskop kan volgens een rechter mogelijk als racistisch of intimiderend beschouwd worden.

In Ninove was midden vorig jaar ook onrust nadat onbekenden een varkenskop neerlegden aan een moskee. En in 2017 kregen twee Genkse twintigers een werkstraf nadat ze tijdens een nachtje stappen onder meer varkenskoppen op moskeeën in Sledderlo, Kolderbos en Winterslag hadden getekend.