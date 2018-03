Moslimexecutieve roept alle moskeeën van het land op om te bidden voor slachtoffers van de aanslagen TTR

22 maart 2018

12u42

De Moslimexecutieve heeft alle moskeeën van het land vandaag opgeroepen om te bidden voor de slachtoffers van de aanslagen van twee jaar geleden.

"Als Belgische moslims worden wij nog meer getroffen door deze gruwelijke daden in naam van de islam, waardoor de perceptie van onze gemeenschap heel negatief beïnvloed wordt. Zozeer zelfs dat wat vroeger de waardigheid in het islamitische geloof belichaamde, nu overschaduwd wordt en wantrouwen, angst of verwerping oproept", benadrukt het Executief van de Moslims van België (EMB) in een boodschap op haar website.

Het orgaan vraagt aan de verantwoordelijken van alle moskeeën om tijdens de herdenkingsdagen van de aanslagen van 22 maart 2016 gedurende het vrijdaggebed een ogenblik van gemeenschappelijk gebed te wijden ter ere van de slachtoffers. "Het is aan ons om onze toekomst in eigen handen te nemen en (...) met z'n allen een tegenwicht te bieden aan hen die de islam hebben gegijzeld om hun oorlogszuchtige en chaotische drift te verzadigen, waarbij ze de universele waarden van ons geloof, die wij delen met alle mensen, met de voeten treden", luidt het nog.