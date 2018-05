Moslimexecutieve erkent imamopleiding Grote Moskee Brussel - waar leerboeken gebruikt zouden worden die oproepen tot jihad - niet ADN

09 mei 2018

15u53

Bron: Belga 0 De Moslimexecutieve erkent de imamopleiding aan de Grote Moskee van Brussel niet. De in ons land erkende moskeeën hebben geen imams die deze opleiding gevolgd hebben, zegt de Moslimexecutieve in een reactie op het rapport van het OCAD, het orgaan dat de dreigingsanalyse in ons land coördineert.

In het vertrouwelijke rapport zegt het OCAD dat sommige Saoedische handboeken die in de Grote Moskee in Brussel gebruikt worden bij de opleiding van imams, antisemitisch zijn en oproepen tot de jihad.

De Grote Moskee werd destijds in concessie gegeven aan Saoedi-Arabië. De onderzoekcommissie naar de aanslagen van 22 maart deed de aanbeveling om die concessie te verbreken, omdat het salafo-wahabisme, een radicale strekking binnen de islam, er werd beleden. De regering heeft die aanbeveling uitgevoerd in maart, waardoor de concessie over een jaar is opgezegd. Daarna neemt de Moslimexecutieve, samen met een lokale geloofsgemeenschap, het beheer van de Grote Moskee over.

Belgische islam

De Moslimexecutieve benadrukt nu dat ze "zich ertoe verbindt haar verantwoordelijkheden op te nemen in de ontwikkeling en uitbouw van een Belgische islam: een open islam die verankerd is in de Belgische en Europese democratische context", zegt voorzitter Salah Echallaoui.

Vanaf volgend academiejaar zou er een nieuw opleidingscentrum voor imams en islamcosulenten moeten zijn. De leerkrachten islam in de scholen worden nu gevormd aan hogescholen en universiteiten. De Moslimexecutieve heeft een overeenkomst gesloten met de gevangenisdirecties om erover te waken dat de islamitische boeken die gevangenen krijgen niet radicaal van aard zijn.