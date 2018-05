Moslimexecutieve duidt nieuwe voorzitter aan na interne spanningen kv

12 mei 2018

00u32

Bron: Belga 0 Het Executief van de Moslims van België (EMB) heeft vrijdagavond op een vergadering een nieuwe voorzitter aangeduid. Het gaat om Mehmet Üstün, de voorzitter van de Turkse moskee Sultan Ahmet in het Limburgse Heusden-Zolder, zo bericht de Franstalige openbare omroep RTBF. Üstün volgt Salah Echallaoui op.

Echallaoui, sinds 2016 voorzitter van de Moslimexecutieve, blijft actief bij de organisatie als Franstalige vicevoorzitter. Zijn Nederlandstalige tegenhanger wordt Bayram Saatci.

De Moslimexecutieve had volgens het weekblad Le Vif de voorbije weken te kampen met oplopende interne spanningen, onder meer vanuit de strikte Turkse pro-Erdogan-vleugel. Volgens andere bronnen heeft de spanning meer te maken met onregelmatigheden rond het mandaat van Echallaoui, die geen verkozen lid is van het Executief. Hij volgde Nourredine Smaïli in 2016 op terwijl het mandaat van die laatste nog niet was afgelopen.