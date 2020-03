Moskeeën nemen maatregelen tegen coronavirus: “Kom niet naar gebedsplaatsen als je ziek bent” Aylin Koksal

04 maart 2020

12u06 8 Het Executief van de Moslims van België (EMB) vraagt de moslimburgers om zich te houden aan de hygiënemaatregelen die door de autoriteiten zijn uitgevaardigd. “We vragen aan kwetsbare ouderen en zieke mensen om moskeeën en gebedsplaatsen te vermijden.”

“De angst leeft duidelijk ook bij de Belgische moslimgemeenschap. We zien nu al dat sommige bezorgde burgers met mondmaskers komen bidden”, zegt Mehmet Üstün, voorzitter van de Moslimexecutieve (EMB). “Op vrijdagen en in weekends zitten onze moskeeën meestal vol. In tijden van corona is dat niet zonder gevaar. We vragen kwetsbare ouderen en zieke mensen om regelmatig en zorgvuldig hun handen te wassen en - zo mogelijk - niet naar de moskee te komen.”

Naar aanleiding van het opduiken van het coronavirus Covid-19 in China en de verspreiding ervan in andere landen, met enkele gediagnosticeerde gevallen in België, heeft de Belgische regering verschillende adviezen opgesteld voor de bevolking. “Onder moslims is het vanzelfsprekend om elkaar te begroeten met omhelzingen en kussen. We vragen om dat niet te doen. Als je chronische ziektes hebt zoals astma, diabetes of hartklachten, vermijd je op dit ogenblik best om naar de moskee te gaan.”

Het EMB vraagt verantwoordelijken van de moskeeën en de imams om de nodige maatregelen te nemen. “Vervang gewone handdoeken in de rituele wasplaatsen door wegwerphanddoeken en servetten. Zorg voor antibacteriële gel, en deel indien nodig maskers uit”, klinkt het bij Üstün.