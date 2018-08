Moskee beklad met hakenkruis en oproep om op N-VA te stemmen: "Walgelijke boodschap" ADPW HR

31 augustus 2018

12u19

Bron: Eigen berichtgeving, VRT 24 De Al Fath moskee in de Leuvense Penitentienenstraat werd afgelopen nacht door vandalen beklad. Ze spoten de boodschap 'Stem N-VA alle bruine buiten', samen met een hakenkruis, op de gevel van de moskee.

"We zijn gechoqueerd en verontwaardigd," zegt Samir Bouzanih van het jongerenbestuur van de moskee tegen VRT. Ze brachten de politie op de hoogte van het vandalisme. "Onze mensen hebben proces-verbaal opgesteld voor die graffiti en voor het aanzetten tot haat", zegt Nicolas del Piero, woordvoerder van de Leuvense lokale politie. "Het onderzoek loopt."

Lorin Parys, lijsttrekker voor N-VA in Leuven, heeft intussen gereageerd op de racistische graffiti. "Laat mij héél duidelijk zijn", zegt Parys, die zelf papa is van een dochter met een bruine huidskleur. "Hier is geen enkele plaats voor in het Leuven dat wij samen ambiëren. Wij staan voor een inclusief integratieverhaal waarin iedereen Vlaming en Leuvenaar kan zijn. En tenslotte wensen we meer spellingkennis toe aan wie onze naam wil gebruiken voor zo'n walgelijke boodschap."

"Dit is vreselijk, en toont opnieuw aan dat we er alles aan moeten doen om te verbinden in plaats van te verdelen", zegt ook Mohamed Ridouani, kandidaat-burgemeester voor sp.a in Leuven. "Polariserend taalgebruik van politici heeft wel degelijk een impact. Leuven moet een open stad zijn waar iedereen, ongeacht afkomst of overtuiging, deel van uitmaakt."

"Dit mogen we niet aanvaarden"

Ook Denise Vandevoort (sp.a), schepen van gelijke en kansen en diversiteit, reageert misnoegd. "Geen woorden voor", zegt ze. "Hiervoor mag geen plaats zijn in Leuven. Dit mogen we niet aanvaarden. Iedereen, ongeacht afkomst of overtuiging, maakt deel uit van onze stad."