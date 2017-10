Mortselnaar vertrekt naar werk maar komt nooit aan sam

20u22 7 rv De politie verspreidt een opsporingsbericht over de 44-jarige Allen Calberson uit Mortsel. De man vertrok eergisteren thuis rond 06:00 uur maar is sindsdien spoorloos.

Calberson reed met zijn donkerblauwe Citroën C8 richting Brussel naar zijn werk, maar kwam daar nooit aan. De nummerplaat van de wagen is 1-ABC-394.



Allen is 1m85 groot en normaal gebouwd. Hij heeft kort haar met een zijstreep die naar rechts is gekamd. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een gestreept hemd, een grijze broek, een halflange zwarte jas en zwarte schoenen.



Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of het mailadres opsporingen@police.belgium.eu.