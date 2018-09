Mortier gevonden in Antwerpen: 27 mensen tijdje geëvacueerd Sander Bral

26 september 2018

21u05

Bron: Eigen berichtgeving 7 De lokale politie van Antwerpen heeft een deel van de Maantjessteenweg in het Antwerpse district Merksem een tijdje afgezet omdat er een oude mortiergranaat gevonden werd.

Het projectiel werd gevonden omdat iemand in een tuin van een pand daar aan het graven was. De politie nam het zekere voor het onzekere en liet enkele panden evacueren in afwachting van de komst van de ontmijningsdienst DOVO. Het ging om een twintigtal volwassenen en een zevental kinderen. Ze worden allemaal opgevangen in een bus van de politie. Eens DOVO ter plaatse was, bleek al snel dat er geen gevaar was en mocht iedereen weer huiswaarts keren.