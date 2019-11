Morgen zware hinder verwacht door blokkades op E17 aan Franse grens SVM

27 november 2019

16u06

Bron: Belga 2 De Franse transportorganisaties organiseren morgen wegblokkades bij de Belgische grensovergangen. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt alvast bestuurders die normaal via de grensovergang van de E17 in Rekkem rijden. Daar wordt van 's ochtends vroeg en zeker tot de middag hinder verwacht door (filter)blokkades voor het verkeer dat via België naar Frankrijk wil.

Het Verkeerscentrum houdt rekening met verschillende scenario's naargelang de omvang van de acties en het soort blokkade. Als er volledige blokkades opgericht worden, zal de wegpolitie een omleiding voorzien. Het verkeer op de E17 dat richting Frankrijk wil, zal tegengehouden worden ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Moeskroen.

Het verkeer zal richting Gent teruggestuurd worden. In Aalbeke moeten bestuurders dan de E17 verlaten om vervolgens via de E403 naar Doornik (richting Rijsel) te rijden en daar de grens over te steken.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan om morgenochtend zeker de verkeersinformatie te volgen.

De Franse transportorganisaties protesteren mogelijk vier dagen lang tegen de beslissing van de regering om de terugbetaling van professionele diesel te verlagen.