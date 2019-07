Morgen stiptheidsacties op Brussels Airport: vertragingen mogelijk LH

01 juli 2019

21u25

Bron: Belga 154 De vakbonden van bagageafhandelaar Swissport, waar deze avond de onderhandelingen zijn afgesprongen, houden morgen stiptheidsacties op Brussels Airport. Die kunnen mogelijk tot vertragingen leiden.

De vakbonden zaten vandaag aan tafel met de directie om de onderbezetting te bespreken. De bediendenvakbonden ACV Plus, ACLVB en BBTK melden deze avond in een gezamenlijke mededeling dat de onderhandelingen om 20 uur afgesprongen waren.

Onderbemanning dreigt de veiligheid van de passagiers en de gezondheid van de werknemers in het gedrang te brengen Hans Elsen, ACV Plus

“De directie kon geen concrete voorstellen op tafel leggen”, zegt Hans Elsen van ACV Plus. De eisen gaan vooral over het tekort aan personeel en dit in alle geledingen van het bedrijf. “Deze onderbemanning dreigt de veiligheid van de passagiers en de gezondheid van de werknemers in het gedrang te brengen.”



Om de passagiers zo min mogelijk te treffen, vinden er vanaf morgen stiptheidsacties plaats. Die kunnen volgens de bonden leiden tot vertragingen. De stiptheidsacties starten om 8 uur en duren tot 9 uur.



Verder hebben de vakbonden beslist om de discussies te stoppen en een beroep te doen op een bemiddelaar van het ministerie.