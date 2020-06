Morgen opnieuw Veiligheidsraad: dit staat er op de planning ARA DM

02 juni 2020

09u00 24 De Nationale Veiligheidsraad beslist morgen hoe cafés en restaurants in ons land op 8 juni mogen heropenen. Ook de toeristische sector zal die dag wellicht heropstarten. Daarnaast zullen de heropening van de grenzen, erediensten en contactbubbels aan bod komen.

Het belangrijkste punt op de agenda is de heropening van de horeca. Over de voorwaarden bereikte de horecasector vorige week samen met de regering en de experten een akkoord. Zo moet er steeds anderhalve meter zijn tussen de tafels of moeten ze door een fysieke wand van elkaar worden gescheiden. Obers moeten een mondmasker dragen, iedereen moet aan een tafel zitten, tooghangen mag niet en alles sluit om middernacht. Horeca Vlaanderen hoopt dat meteen ook duidelijk wordt hoeveel klanten zaken mogen ontvangen en hoeveel mensen er aan een tafel mogen zitten. Daarvan hangt af of het voor uitbaters financieel de moeite is om te heropenen. In Nederland ligt het maximum op dertig klanten. Cafés met terrassen mogen wel meer mensen bedienen.

Ook de toeristische sector staat te popelen om de zomer te redden. De deelstaatregeringen zijn het er alvast over eens om het binnenlands toerisme te hervatten vanaf 8 juni. Normaal gezien volgt de Veiligheidsraad. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) werkt aan een ‘druktebarometer’ om toeristen naar mooie plekken in eigen land te leiden.

De Veiligheidsraad buigt zich ook over de heropening van de grenzen. België stemde dit weekend niet goed af met Frankrijk over niet-essentiële verplaatsingen zoals winkelen en familiebezoeken. Door de verwarrende situatie zijn zaterdag alleen al aan de grensovergang van de E19 richting Parijs ruim 100 Belgen teruggestuurd. Een totale versoepeling komt er wellicht vanaf 15 juni.

Ook voor erediensten is er een versoepeling in de maak, misschien al deze week. “In samenwerking met de GEES-werkgroep stelden we een draaiboek op om dit zo veilig mogelijk te doen”, liet kardinaal Jozef De Kesel weten via zijn woordvoerder. Het wijwatervat aan de ingang moet bijvoorbeeld worden afgedekt. Er worden geen koorzangen gehouden.

Tot slot staat een uitbreiding van de contactbubbels - vandaag beperkt tot vier personen - op de agenda. Steeds meer mensen vragen zich af waarom die regel zo streng is, nu de scholen weer open zijn en de horeca en toeristische attracties straks volgen. Voorzitter van de expertengroep Erika Vlieghe liet vorige week al weten dat ze de vierpersonenregel wil herbekijken.

