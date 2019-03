Morgen opnieuw felle rukwinden en veel regen: code geel afgekondigd in heel het land ADN HA TT

06 maart 2019

20u00

Bron: Belga 11 Het KMI vaardigt voor morgen tussen 5 en 21 uur code geel af in heel het land wegens de felle rukwinden. Plaatselijk kunnen die een snelheid halen van 80 km/u of meer. Eerder deze week werd code geel al eens afgekondigd.

Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van lichte tot matige regen. In het tweede deel van de nacht neemt de neerslagintensiteit toe. De wind neemt ook toe in de loop van de nacht en wordt vrij krachtig tot krachtig, met rukwinden rond 80 km/u of lokaal zelfs wat meer. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Laag-België.

Morgenochtend komen in onstabiele lucht geregeld buien met veel regen tot ontwikkeling, voornamelijk in het zuiden van het land. Daar kan ongeveer 25 liter regen per vierkante meter vallen in 24 uur. Tussendoor zijn er wel wat opklaringen. Er staat weer een vrij krachtige tot krachtige wind met rukwinden tot 80 km per uur of zelfs wat meer tijdens de buien. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Laag-België. Morgennacht zijn er nog steeds buien. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 5 graden in Vlaanderen.

Vrijdagochtend is een beetje regen mogelijk. In de namiddag duiken vanaf het westen tijdelijk opklaringen op. ‘s Avonds neemt de bewolking opnieuw toe vanaf de kust. De maxima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 10 graden in Vlaanderen.

Zaterdag wordt het wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. Er is kans op rukwinden tussen 50 en 70 km/u in het binnenland en tot 80 km/u aan zee. Zondagvoormiddag trekt een regenzone over ons land. ‘s Namiddags gaat de regen over in buien. Geleidelijk krijgen we meer opklaringen en neemt de buienactiviteit af. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden.

Maandag verwacht het KMI voorjaarsbuien. Op de Ardense toppen is ‘s ochtends wat sneeuw mogelijk. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden. De wind waait matig of vrij krachtig, en aan zee zelfs krachtig, uit het noordwesten.