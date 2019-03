Morgen opnieuw brexitoverleg in Brussel bvb

04 maart 2019

13u56

Bron: Belga 0 De Europese hoofdonderhandelaar voor de brexit Michel Barnier heeft morgen opnieuw een ontmoeting met zijn Britse tegenhangers, brexitminister Stephen Barclay en Attorney General Geoffrey Cox. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie vanmiddag bevestigd.

Het Britse parlement heeft het echtscheidingsakkoord dat premier Theresa May vorig jaar met de EU bereikt had, begin dit jaar massaal verworpen. May werd daarop terug naar Brussel gestuurd om een "alternatieve regeling" los te weken voor de backstop, het vangnet dat het probleem met de Ierse grens moet oplossen. Maar Europa weigert het echtscheidingsakkoord opnieuw open te breken. Sindsdien zitten de onderhandelingen opnieuw in een impasse.

Barnier zei afgelopen weekend nog dat de EU "dag en nacht" blijft werken aan iets wat de Britten kan overtuigen van de goede wil van Brussel en dat het mogelijk is om iets te vinden dat "echte juridische kracht" heeft. Londen - en dan vooral de hard brexiteers binnen de Conservatieve partij van May - willen zwart op wit de bevestiging dat de backstop tijdelijk is en dat de Britten er unilateraal uit kunnen stappen.



Barnier denkt aan een "interpretatief document", maar welke vorm dat moet aannemen blijft onduidelijk. Dat document zou bovenop het bestaande terugtrekkingsverdrag en de politieke verklaring over de toekomstige relaties komen.