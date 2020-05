Morgen nog geen beslissing over kleinere events, denkt Van Ranst mvdb Bron: VTM NIEUWS

05 mei 2020

20u52 12 Alle grote festivals zijn geschrapt deze zomer, maar het blijft gissen of ook kleinere evenementen als dorpsfeesten en kermissen hetzelfde lot is toebedeeld. Viroloog Marc Van Ranst te gast bij VTM Nieuws, erkent dat het uitblijven van een beslissing vervelend is voor de organisatoren, maar vraagt geduld. De kans is klein dat morgen op de nieuwe Nationale Veiligheidsraad al hierover een beslissing valt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Heel vroeg daarover beslissen”, zo zegt Van Ranst, “doet de kans verhogen dat niks dit jaar mag doorgaan. Dan zal een burgemeester voor de zekerheid alle events schrappen. Als er daarentegen nog een beetje mee gewacht wordt, groeit de kans dat dingen door kunnen gaan. Vervelend, dat weet ik ook wel, maar hierover snel beslissen is geen goed idee.”

Van Ranst tempert wel de verwachtingen. Feesten met duizenden aanwezigen acht hij “te optimistisch”. Hij laat voorlopig de deur op een kier voor events met een kleiner bezoekersaantal.

“Epidemie van smetangst”

“We moeten erover waken dat we geen enorme epidemie van smetangst op gang brengen”, zei Van Ranst eerder in het gesprek. Aanleiding was een volleyballer die vroeg of het wel veilig is om straks zijn sport opnieuw te beoefenen, daar iedereen dezelfde bal aanraakt. Het virus kan misschien langs ballen worden doorgegeven, al acht de professor die kans gering. Goed de handen wassen voor en na de training of wedstrijd, is naar zijn mening voldoende. De bal na elk punt gaan steriliseren is onbegonnen werk, klinkt het.