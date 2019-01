Morgen nieuwe klimaatactie in Antwerpen IB

23 januari 2019

Antwerpse leerlingen gaan morgenmiddag opnieuw actie voeren voor het klimaat. "We gaan van het Operaplein naar de Groenplaats wandelen, waar iemand van de Universiteit Antwerpen een woordje uitleg zal geven over de klimaatverandering", zegt Warre Germis van het Stedelijk Lyceum Groenhout in Berchem.

De actie van vorige week krijgt dus navolging. Toen verzamelde een honderdtal spijbelende jongeren op de Groenplaats, voorzien van mondmaskers en spandoeken met slogans als ‘We will all die together’ en ‘There is no planet B’.

Een delegatie werd ontvangen door de Antwerpse schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) en schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a), die de jongeren uitnodigden om samen met het bestuur aan het klimaatbeleid van de stad te werken.

“We blijven manifesteren”

Maar dat betekent niet dat de acties worden stopgezet. "We gaan blijven manifesteren in Antwerpen en we hopen zoveel mogelijk jongeren uit ASO, BSO, KSO, TSO, lagere scholen, hogescholen en universiteiten te mobiliseren", zegt Warre.

De actie van morgen start om 14 uur op het Operaplein, van waaruit de jongeren naar de Groenplaats zullen wandelen. Rond 16 uur wordt de manifestatie afgerond en kan iedereen terug naar school.