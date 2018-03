Morgen lokaal één tot vijf centimeter sneeuw, maar dit keer geen 'thuiswerkalarm' FT

01 maart 2018

14u03

Bron: Eigen berichtgeving 723 Sneeuwt het morgen of niet? Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kondigt alvast geen thuiswerkalarm af, zoals vorige keer. Dat gebeurt enkel wanneer het KMI code oranje geeft. VTM-weerman David Dehenauw verwacht zeker voor de ochtendspits geen problemen.

Weerman David Dehenauw kan niet precies zeggen waar en hoeveel centimeter sneeuw er morgen komt te liggen, maar verwacht zeker voor de ochtendspits geen problemen. "De winterse buien zullen vooral vanaf de middag over ons land trekken, tot 's avonds. Ik verwacht daarbij geen grote hoeveelheden", verduidelijkt hij. "Plaatselijk kan er één tot vijf centimeter vallen, maar welke regio's 'getroffen' worden en wat de precieze timing van die neerslagzone is, valt nog af te wachten." Het KMI heeft het hele land wel geel gekleurd, omdat er lokaal ook kans is op aanvriezende regen en die kan gladheid veroorzaken op de weg.

Een thuiswerkalarm afkondigen, zoals op 9 februari toen er tot enkele centimeters sneeuw voorspeld werd, is volgens de weerman niet nodig. En komt er morgen ook niet. Dat zegt de woordvoerster van minister Peeters. "Eenvoudigweg omdat het KMI geen code oranje geeft", klinkt het. Het 'thuiswerkalarm' wordt bij winterweer in gang gezet om werknemer en werkgever te informeren dat het aangewezen is die dag thuis te werken. Zo gaan minder mensen de weg op en probeert men de hinder te beperken.

Informatiecampagne

Het kabinet-Peeters verduidelijkt wel dat telewerk mag in dergelijke omstandigheden - dat staat in de wet - maar alléén als werkgever en werknemer daarover een akkoord hebben bereikt. Er wordt trouwens "met spoed" aan een informatiecampagne gewerkt, in samenspraak met het KMI. "Een soort van sensibilisering zeg maar. Het moet voor werkgevers en werknemers een duidelijker kader schetsen waarin thuiswerk mogelijk is. Zoals: spreek binnen het bedrijf af welke categorieën van werknemers op een winterse dag thuis kunnen werken bijvoorbeeld."

Hoe de campagne er inhoudelijk en vormelijk precies zal uitzien, weet men nog niet. "We wachten op concrete voorstellen waar de minister dan zijn fiat over geeft. Maar laat ons hopen dat het deze winter niet meer nodig is."