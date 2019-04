Morgen in heel het land flitsmarathon: "Zware voeten geraken niet ver" TT

02 april 2019

15u33

Bron: Belga 0 De federale politie en 127 lokale politiezones houden morgen vanaf 6 uur 's ochtends opnieuw een flitsmarathon. Gedurende 24 uur zullen er in heel België op autowegen en secundaire wegen snelheidscontroles plaatsvinden.

"Met deze actie wil de politie bestuurders sensibiliseren om trager te rijden en ze hoopt zo weinig mogelijk boetes te moeten uitschrijven. Een gedragsverandering bij de weggebruiker kan niet anders dan een positieve impact hebben op de verkeersveiligheid. Dat zorgt automatisch voor minder ongevallen en, bijgevolg, voor minder slachtoffers die jaarlijks door overdreven snelheid om het leven komen", klinkt het.

Tot donderdagochtend 6 uur zal de flitsmarathon over heel het land plaatsvinden. Tijdens de controles zullen naast vaste ook mobiele flitscamera's worden ingezet. Donderdagavond, 4 april, zullen de resultaten van de actie bekend worden gemaakt.

Bij de tiende editie in oktober 2018 beging 2,54 procent van de gecontroleerde bestuurders een snelheidsovertreding, goed voor in totaal 27.877 snelheidsovertredingen. Dat waren er ruim 5.000 minder dan bij de editie in april, toen 33.500 bestuurders zich niet aan de aangepaste snelheid hielden.