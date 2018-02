Morgen hypermarkten in Turnhout, Genk en Borsbeek gesloten TK

07 februari 2018

18u46

Bron: Belga 0 Bij Carrefour zouden morgen drie hypermarkten gesloten blijven door een actie van het personeel. Dat bevestigt LBC-afgevaardigde Kristel Van Damme.

Het gaat om de winkel in Turnhout, die in het kader van het herstructureringsplan zou moeten inkrimpen, en die in Borsbeek. Ook de met sluiting bedreigde hypermarkt van Genk zou de hele dag de deuren gesloten houden. De staking maakte deel uit van een solidariteitsactie tegen Carrefour in Parijs, maar die is intussen -omwille van de hevige sneeuwval- uitgesteld.

Bij Carrefour vindt vandaag een ondernemingsraad plaats, waar de bonden meer informatie hopen te krijgen over de herstructureringsplannen van de directie. "De vergadering zou nog uren duren, en morgen gaan we eerst het personeel inlichten", aldus Van Damme.

Carrefour kondigde vorige maand aan dat er bij de winkelketen in België meer dan 1.200 banen bedreigd zijn. De groep wil twee hypermarkten sluiten, een aantal andere moeten afslanken.