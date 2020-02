Exclusief voor abonnees

Morgen gaat assisenproces tegen Ben Wertoy (27) van start na moord op kapster Julie: “Ze spoot parfum op. En toen...”

Assisen Vlaams-Brabant: de moord op de kapster

Erwin Verhoeven

02 februari 2020

13u03

Voor het assisenhof in Leuven begint vandaag het proces tegen Ben Wertoy (27). Hij wordt beschuldigd van moord op zijn kapster en ex-buurmeisje Julie Quintens. Het slachtoffer werd een kleine twee jaar geleden gewurgd aangetroffen in haar woning in Tienen. De seksverslaafde Wertoy kan geen zinnige uitleg geven voor zijn daad.