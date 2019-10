Morgen eerste ochtend- en avondspits bij winteruur en het weer verslechtert: wanneer mag je je mistlichten gebruiken? TT

27 oktober 2019

09u42 0 Met het winteruur dat vandaag weer is ingegaan, verlopen morgen ook de ochtend- en avondspits anders. Elk jaar zorgt de eerste spits na de uurwissel voor extra ongevallen en hinder. Voorzichtigheid is dus geboden. Met het verslechterende weer is bovendien misschien de tijd gekomen om de regels rond de verlichting van je auto opnieuw op te frissen.

De ochtendspits zal vanaf morgen weer deels tijdens het daglicht verlopen, de avondspits verloopt dan weer grotendeels in het donker. Bovendien worden de komende dagen vooral ‘s ochtends lokale mistbanken en nevel verwacht. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen, al zal er allicht ook minder verkeer zijn door de herfstvakantie.

Maar welke lichten gebruik je nu ook weer wanneer? Vooral de regels rond de mistlichten kunnen al eens voor verwarring zorgen.



- Dagrijlichten werken automatisch op nieuwe auto's, voor oudere auto's (van voor 2011) zijn ze niet verplicht.



- Je 'gewone’ dimlichten moet je gebruiken “tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag” en altijd wanneer je niet meer verder dan 200 meter kan zien.



- De grootlichten (de ‘pharen’) mag je dan ook gebruiken, maar je moet ze weer doven als de weg voldoende verlicht is om ongeveer 100 meter ver te zien, als je een tegenligger nadert of wanneer je op minder dan 50 meter achter een voorligger rijdt.

- Je voorste mistlichten mag je enkel gebruiken bij mist, sneeuwval of hevige regen. Je bent niet verplicht ze te gebruiken (maar vaak gaan ze enkel samen met de achterste mistlichten aan).

- De achterste mistlichten moet je gebruiken bij mist of sneeuwval die de zichtbaarheid verminderen tot minder dan 100 meter, en altijd bij felle regen: het opspattende water kan je gewone achterlichten dan onzichtbaar maken. In andere omstandigheden moet je je achtermistlichten doven (vergeet dat niet wanneer de mistbank bijvoorbeeld voorbij is, aangezien ze in normale omstandigheden verwarrend kunnen werken voor bestuurders achter je).