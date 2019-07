Morgen debat over incidenten in zwembaden? “Geen sprake van. Kamercommissies worden niet het speelgoed van Vlaams Belang” SVM

15 juli 2019

18u26

Bron: Belga 34 "Geen sprake van dat de Kamercommissies het speelgoed worden van Vlaams Belang. Wat de MR betreft, zijn de zaken duidelijk: er zal morgen geen nationaal debat plaatsvinden over een probleem in het zwembad van Oostende." Dat zegt ontslagnemend minister Denis Ducarme, die bij gebrek aan een regering met volle bevoegdheden ook lid is van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

De nieuwe voorzitter van die commissie, Vlaams Belanger Ortwin Depoortere, heeft morgen een bijeenkomst gepland. Op de agenda staan de aanwijzing van de ondervoorzitters en de regeling van de werkzaamheden, maar ook een vraag van Dries Van Langenhove.

Het Kamerlid voor Vlaams Belang wil graag meer weten over "de overlast van allochtonen in recreatiegebieden en openluchtzwembaden". Intussen heeft ook Koen Metsu (N-VA) aangekondigd minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem hierover aan de tand te voelen.

“Minister mag niet opgevorderd worden”

In een boodschap aan de commissievoorzitter herinnert Ducarme hem aan de werkingsregels in de Kamer. Een voorzitter heeft het recht zijn commissie samen te roepen, maar de orde van de werkzaamheden moet het mogelijk maken dat de leden de agenda vastleggen. Ingeschreven vragen kunnen worden gesteld, andere vragen kunnen worden toegevoegd. “Maar het is niet aan een commissievoorzitter om op eigen houtje een minister op te vorderen in het kader van een debat”, klinkt het.

"De commissie Binnenlandse Zaken wordt niet het speelgoed van Vlaams Belang. Er is geen sprake van dat de voorzitter die commissie kan instrumentaliseren. Het staat voor MR buiten kijf dat er in de Kamer geen nationaal debat komt over het gemeentelijk zwembad van Oostende, benadrukt Ducarme. Hij roept zijn collega-parlementsleden op dezelfde waakzaamheid aan de dag te leggen en een gelijkaardig standpunt in te nemen.