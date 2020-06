Morele winnaar van peiling Conner Rousseau (sp.a): “Zolang er geen regering is, kan ik niet tevreden zijn” LH

19 juni 2020

20u22

Bron: VTM NIEUWS 0 Opvallende vaststelling uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir : ook sp.a gaat vooruit. De partij van Conner Rousseau springt over CD&V en Open Vld en overtuigt 12,5 procent van de (gepeilde) kiezers. Bij VTM NIEUWS reageert de voorzitter, de morele winnaar van de peiling, op het positieve resultaat voor zijn partij en schat hij de kansen in van een regering met PS én N-VA.



De partij lijkt de populariteit van haar jonge voorzitter Conner Rousseau voor het eerst te verzilveren in een peiling. Ook volgens onze politiek expert Carl Devos heeft de opmars veel met de nieuwe voorzitter te maken, die zich de voorbije maanden stevig in the picture heeft gewerkt.

Er ligt nog veel werk op de plank, er is nog altijd geen regering, dan kan niemand in de politiek tevreden zijn Sp.a-voorzitter Conner Rousseau

Bij VTM NIEUWS wilde de jonge voorzitter zelf niet van een ‘Conner-effect’ spreken. “Ik denk dat de mensen steeds meer appreciëren dat we de laatste maanden enorm hard naar oplossingen hebben gezocht, oplossingen om de gezondheidszorg te versterken, om jobs en economie te redden, om te investeren in de economie van de toekomst. Steeds meer mensen zien dat we de stilstand in het land willen doorbreken”, aldus Rousseau. “Ik ga nog niet zweven. Er ligt nog veel werk op de plan, er is nog altijd geen regering, dan kan niemand in de politiek tevreden zijn.”

Rousseau werkte begin deze week met PS-voorzitter Paul Magnette de zogenaamde snuffelronde voor een federale regering af. Premier Sophie Wilmès (MR) kreeg als enige een schriftelijk verslag. Het duo wil dan ook graag dat zij de fakkel overnam, maar daar is niets van in huis gekomen.“Er was toch al een consensus over het feit dat premier Wilmès aan zet zou komen. Dat heeft ze niet gedaan, maar nu hebben we nu drie ‘koningen’”, aldus Rousseau, verwijzend naar Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) die de formatiegesprekken opnieuw opstarten. “Ik ben benieuwd met welke nieuwe hoed ze zullen komen. Ik heb ze nog niet gehoord.”

Ik hoor heel veel mensen zeggen dat ze constructief zijn, maar ik zie ze vooral op het moment dat het nodig is niet tot een oplossing komen Sp.a-voorzitter Conner Rousseau

Magnette blijft zijn idee van een minderheidsregering verdedigen en acht een regering met N-VA onmogelijk, zo bleek eerder deze week uit een opiniestuk in De Tijd. Over het feit dat Magnette warm en koud blaast, zei Rousseau: “Ik hoor heel veel mensen zeggen dat ze constructief zijn, maar ik zie ze vooral op het moment dat het nodig is niet tot een oplossing komen.”

De vraag is dus nog altijd of PS en N-VA nog samen in een regering zullen geraken? “Ik heb ze proberen samen brengen, maar zeg nooit nooit, het zal niet evident zijn, het laas. Moest het makkelijk zijn, was het al lang gebeurd. Moeilijk gaat ook, maar het zal moeilijk blijven”, aldus Rousseau weinig optimistisch. “We kunnen geen rondjes blijven draaien. Een regering is nu de beste oplossing die de mensen willen. Maar als men blijft in toertjes draaien, dan moeten we opnieuw naar de kiezer.”