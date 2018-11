Moordproces Vlaams parlementslid Christian Van Eyken weer uitgesteld: vernietigden verdachten bewijsmateriaal?

12 november 2018

Het gerecht verdenkt oud-parlementslid Christian Van Eyken (64) en zijn echtgenote Sylvia B. (41) niet alleen van de moord, maar ook van sabotage van het onderzoek. In het strafdossier zat een video van bewakingscamera’s die het koppel een dag voor de moord filmde toen ze samen het appartement van slachtoffer Marc Dellea binnengingen. Maar die is in het Justitiepaleis opzettelijk bekrast met een houtbrandpen en niet meer leesbaar.