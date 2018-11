Moordproces tegen Vlaams Parlementslid Van Eyken nogmaals uitgesteld: Van Eyken verdacht van vernietiging bewijsmateriaal AW TTR

12 november 2018

09u45

Bron: Belga 6 Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia B. zijn vorige week vrijdag door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van sabotage van informaticamateriaal en vernietiging van goederen van openbaar nut. Dat meldt het Brusselse parket. Beiden werden al vervolgd voor de moord op Marc Dellea. Het proces over de moord werd vanochtend nog uitgesteld omwille van het onderzoek naar de vernieling van bewijsmateriaal.

De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken. Beiden hebben steeds elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea ontkend, maar staan sinds begin 2017 terecht voor moord.

Het proces werd al herhaaldelijk uitgesteld wegens problemen met de toegankelijkheid van het bewijsmateriaal en discussies over de bevoegdheid van de correctionele rechtbank. Het proces zou vandaag starten, maar vorige week raakte bekend dat het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek had geopend voor informaticasabotage en vernietiging van materiële goederen van openbaar nut.

Sabotage

In oktober 2017 werd een DVD met opnames van de bewakingscamera’s vernield op de griffie van de Brusselse correctionele rechtbank. De DVD zou bewerkt zijn met een houtbrandpen, waarna de computer waarin de DVD vervolgens gestoken werd, in brand schoot en vernield raakte. Op die DVD stonden onder meer de beelden waarop te zien is hoe Van Eyken en Sylvia B. het appartement verlaten waar later Dellea dood werd aangetroffen.

In het kader van dat onderzoek verhoorden de speurders Van Eyken en Sylvia B. afgelopen donderdag. De politie ondervroeg ook hun advocaten. “Ondanks het feit dat er nog onderzoeksdaden lopende zijn, werden op 9 november 2018 C.V.E. en S.B. in verdenking gesteld van sabotage van informaticamateriaal en vernietiging van goederen van openbaar nut”, meldt het Brusselse parket. “Onnodig te zeggen dat beiden genieten van het vermoeden van onschuld tot bewijs van het tegendeel. Het gerechtelijk onderzoek is lopende.”

Intussen werd aan het moorddossier zelf wel een kopie van het beeldmateriaal gevoegd, aldus nog het parket.

Betrokkenheid

Het was de stafhouder van de Franstalige Brusselse balie die vanochtend de rechtbank om uitstel verzocht. “Er zijn advocaten betrokken in het onderzoek”, zei stafhouder Michel Forges. “Zij moeten nu nagaan of zij nog de verdediging van hun cliënten in dit dossier kunnen opnemen, en als dat niet zo is moeten hun cliënten de tijd krijgen andere advocaten te nemen, die vervolgens de tijd moeten krijgen het dossier voor te bereiden.”

De rechtbank stelde het proces daarop uit tot maandag 3 juni, al zal er op 8 januari wel een tussentijdse zitting plaatsvinden waarop duidelijk moet worden of Christian Van Eyken en Sylvia B. voortgaan met hun huidige advocaten, dan wel of ze andere strafpleiters onder de arm nemen.

Ik doe mijn best om het vertrouwen in justitie te behouden, maar de twijfel knaagt Giuseppe Dellea, vader van Marc Dellea

Twijfels

De ouders van de vermoorde Marc Dellea verliezen langzamerhand hun vertrouwen in justitie. “We hopen echt dat dit de laatste maal was”, zegt Giuseppe Dellea, vader van Marc Dellea. “Ik doe mijn best om het vertrouwen in justitie te behouden, maar de twijfel knaagt. Het wordt echt moeilijk om dit nog allemaal te begrijpen, ik heb hier helemaal geen goed gevoel bij.”

We mogen ons kleinkind al maanden niet meer zien Constance Mulder, moeder van het slachtoffer

“Die vernieling van die DVD was echt idioot, dat moest wel uitkomen, maar ik vrees nu al dat er in juni opnieuw iets anders zal opduiken, waardoor het proces opnieuw zal moeten worden uitgesteld”, gaat Constance Mulder, de moeder van het slachtoffer verder. “We hebben nog weinig vertrouwen in justitie, we krijgen echt het gevoel dat er met onze voeten gespeeld wordt en dat wij vergeten worden. Wij zijn een zoon kwijt en we hopen dat er nu eindelijk een einde aan dit proces komt, zodat we kunnen beginnen rouwen.”

De verhouding met hun ex-schoondochter verloopt intussen allesbehalve over rozen, aldus de ouders van het slachtoffer. “Wij bestaan niet meer voor haar. We mogen ons kleinkind al maanden niet meer zien. Ze is ook nog nooit naar het graf van onze zoon geweest.”